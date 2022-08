Stiri pe aceeasi tema

- Urmatorul pachet de asistența de securitate al administrației Biden pentru Ucraina ar urma sa fie de un miliard de dolari, unul dintre cele mai mari de pana acum, și sa includa muniții pentru arme cu raza lunga de acțiune și vehicule medicale blindate de transport, au declarat vineri pentru Reuters…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a anuntat, miercuri, ca intentioneaza sa discute in curand cu omologul sau rus, Serghei Lavrov. Aceasta ar urma sa fie prima conversație oficiala intre SUA și Rusia de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, la sfarșitul lunii februarie. Aceasta conversatie…

- Razboiul din Ucraina continua, la mai bine de patru luni de cand a inceput, pe 24 februarie. Mii de oameni au murit, iar consecințele conflictului dintre cele doua mari puteri au inceput sa apara și pe Marea Neagra. Mii de delfini au fost gasiți morți in Marea Neagra Potrivit unui biolog ucrainean,…

- Numarul refugiatilor ucraineni care au intrat in Romania de la inceputul razboiului a ajuns la 1.193.693, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au intrat in tara 7.623, informeaza marți Politia de Frontiera . In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 107.859…

- Procurorii care investigheaza cazuri cu privire la crimele de razboi din Ucraina examineaza și acuzatiile de deportare fortata a copiilor in Rusia de la inceputul razboiului, deoarece incearca sa argumenteze o acuzatie de genocid, a declarat procurorul general ucrainean, Irina Venediktova, intr-un interviu…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat duminica, pentru prima data de la inceputul invaziei ruse, in estul tarii, in regiunea Harkov, de unde Moscova si-a retras in ultimele saptamani trupele pentru a le concentra pe alte fronturi, relateaza AFP, Reuters si DPA. „2.229 de case au fost…

- In aprilie și in prima jumatate a lunii mai, volumul tranzacțiilor electronice inregistrate pe teritoriul Ucrainei a crescut, transmite serviciul de presa al bancii ucrainene PrivatBank, citat de agenția de știri Ukrainski Novini. Plațile vizeaza achiziția de bunuri și sectorul alimentar, in principal.…