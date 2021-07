Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Drobeta Turnu Severin vor sa interzica trotinetele electrice in zonele pietonale. „Este o decizie grea, dar necesara pentru siguranța noastra, a tuturor”, anunța primarul. Marius Screciu, primarul din Drobeta Turnu Severin, anunța ca in ședința de vineri, 30 iulie, se va decide…

- Autoritațile din Drobeta Turnu Severin vor sa interzica trotinetele electrice in zonele pietonale. „Este o decizie grea, dar necesara pentru siguranța noastra, a tuturor”, anunța primarul, potrivit Mediafax.

- Un record negativ s-a inregistrat in acest week-end. 24 de persoane, intre care și copii și-au pierdut viața in accidente rutiere. Cel mai grav a avut loc duminica. Șapte persoane intre care o mama cu doi copii au murit Oamenii venea din Anglia, in vacanța, iar mașina avea volan pe dreapta. In total,…

- Doua persoane au fost lovite in plin pe trecerea de pietoni de un un tanar care a trecut in viteza cu o trotineta electrica peste zebra. Unul dintre cei doi pietoni s-a dezechilibrat și a cazut. In Capitala au avut loc mai multe accidente provocate de cei care folosesc trotinetele electrice. Conducatorul…

- Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, proiectul de lege privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare. Potrivit documentului, este interzis cumulul intre pensie si salariu pentru cei care lucreaza la stat, iar angajatii care isi…

- Romania a inregistrat, in ultimul an, aproape 6.000 de sesizari privind disparitii de copii, 377 de minori fiind cautați și in prezent de autoritați. Potrivit datelor furnizate de Directia de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului General de Politie, in perioada 30 aprilie 2020 – 20 aprilie…

- Vaccinul va fi dus in zonele aglomerate, in principal in zonele turistice, precum gari, muzee, aeroporturi, dar și la munte sau la mare, a anunțat, marți, coordonatorul CNCAV, Valeriu Gheorghița. „Ideea este de a distanța acest proces al vaccinarii de un gest medical propriu-zis, pentru ca sunt persoane…

- Polițiștii, pompierii și jandarmii se pregatesc intens pentru urmatoarele zile cand romanii vor petrece de 1 Mai și de sarbatorile Pascale. Aproape 26.000 de cadre ale Ministerului Afacerilor Interne vor acționa in minivacanta de Paste la nivel national. Zonele intens tranzitate ca Autostrada Soarelui…