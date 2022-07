Stiri pe aceeasi tema

Inca un tanar preot al Bisericii Ortodoxe Romane a incetat din viața, dupa o grea și indelungata suferința. La numai 45 de ani, parintele Marian Mihaila, de la Parohia Adanca, Protoieria Targoviște Sud, a trecut la Domnul și a lasat in urma soția și doi copii, anunța Arhiepiscopia Targoviștei.

Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa de frantuzoaica Harmony Tan cu 6-2, 5-7, 6-3, vineri, in sferturile de finala ale turneului WTA 125 pe iarba de la Gaiba (Italia), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari.

Cancelarul german Olaf Scholz va calatori la Kiev impreuna cu omologii sai din Franța și Italia, inainte de summitul G7 de la sfarșitul lunii iunie, a relatat sambata ziarul german Bild am Sonntag conform Reuters, scrie Mediafax.

Forțele aerospațiale ruse ar fi distrus cu rachete de inalta precizie un mare arsenal de lupta al Forțelor Armate ale Ucrainei pe teritoriul uneia dintre intreprinderile din Krivoi Rog, orașul natal al președintelui ucrainean, a declarat duminica reprezentantul ministerului rus al Apararii, Igor…

Ambasada Romaniei in Italia participa in premiera, sambata, la Noaptea Muzeelor de la Roma, manifestare extinsa si la misiunile diplomatice acreditate in capitala din peninsula, universitati si institutii, la initiativa administratiei locale.

"Intampinarea Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, cu ocazia vizitei pe care o efectueaza in Romania", asta a scris Klaus Iohannis pe o rețea de socializare despre intalnirea pe care a avut-o cu Jill Biden, alaturi de soția sa, Carmen Iohannis.

Nationala under 19 a Romaniei, pregatita de Adrian Vasai, va evolua in grupa cu Slovacia, Italia si Franta la EURO 2022, turneu care se va desfasura in Slovacia, 18 iunie – 1 iulie, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc joi, conform news.ro.