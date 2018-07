Stiri pe aceeasi tema

- Martea neagra pe drumul european spre Targu Frumos. Ieri si-au pierdut viata nu mai putin de patru oameni, in doua accidente deosebit de grave: unul intre Letcani si Podu Iloaiei, soldat cu trei morti, iar celalalt in localitatea Sarca, cu un mort.

- Omul de afaceri Emanuel Mitric (28 de ani), consilier local din partea Mișcarii Populare in Radauți, județul Suceava, a murit in cursul zilei de marți in urma unui accident care a avut loc in județul Iași. Mitric era vicepreședinte al Organizației Naționale de Tineret a PMP, funcție pe care o caștigase…

- Grav accident in Balțați, județul Iași intre un autocar, un microbuz și o mașina. Șoferul unei mașini a murit, dupa ce s-a ciocnit cu un microbuz și un autocar. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție. La fața locului intervine o autospeciala pentru transport personal și victime multiple,…

- Unul dintre ocupanții masinii ce era pe bancheta, a suferit un traumatism cranio-cerebral cu fisura de craniu iar starea lui este grava, el fiind trimis la Spitalul de traumatologie din Timisoara. The post Un tanar se zbate intre viața și moarte pe patul unui spital din Timișoara, dupa ce a fost implicat…

- Accident rutier la intrare in Mihail Kogalniceanu, judetul Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta.Potrivit primelor informatii un autocar, cu aproximativ 60 de persoane, s a rasturnat.A fost activat Planul rosu de interventie. Vom avea imagini si date noi de la fata locului. ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unui accident rutier, circulatia se desfasoara pe un fir alternativ pe DN1 Fagaras Codlea, la kilometrul 210 350 de metri, in zona localitatii Vladeni, judetul Brasov. "Evenimentul rutier, in care au fost implicate…

- Un tanar de 19 ani s a stins din viata dupa ce a condus o masina cu 170 de km h, fara a detine permis de conducere. Incidentul a avut loc la iesirea din Calarasi, scrie antena 3.ro.Tanarul sofer a intrat intr un copac. Acesta ar fi baut impreuna cu prietenii toata seara si, la un moment dat, si a amenintat…

- Trei femei au ajuns la spital dupa ce microbuzul in care se aflau s-a ciocnit cu un automobil in dimineata zilei de miercuri, 18 aprilie, la intersectia Bulevardului Dacia cu strada Trandafirilor din Capitala.