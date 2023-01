VIDEO: Un politician danez de extremă-dreapta a dat foc Coranului Un politician danez anti-imigrație a ars sambata (21 ianuarie) un exemplar al Coranului in fața ambasadei Turciei din Stockholm, atragand condamnarea Turciei intr-un moment in care țara nordica are nevoie de sprijinul Ankarei pentru a intra in alianța militara NATO. Arderea Coranului a fost efectuata de Rasmus Paludan, liderul partidului politic danez de extrema dreapta Hard Line. Paludan, care are și cetațenie suedeza, a organizat in trecut o serie de demonstrații in care a ars Coranul. Paludan nu a putut fi contactat prin e-mail pentru a explica situația. Ministrul suedez de externe, Tobias… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suedia este increzatoare ca Turcia va aproba cererea sa de aderare la alianța militara NATO, dar nu poate indeplini toate condițiile pe care Ankara le-a pus pentru a-i acorda sprijinul sau, a declarat duminica, 8 ianuarie, premierul suedez Ulf Kristersson, potrivit Reuters . „Turcia confirma in același…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg se asteapta ca Suedia si Finlanda sa adere oficial la alianta in noul an, a declarat el intr-un interviu de sfarsit de an pentru DPA, citat luni, informeaza AGERPRES . Stoltenberg nu a fost in masura sa spuna cand se va intampla exact acest lucru. Cu toate…

- O inregistrare video cu drona publicata sambata (17 decembrie) a aratat batalia care se desfașoara in orașul Bakhmut din estul Ucrainei, aflat in prima linie a invaziei Rusiei in vecinul sau vestic. In videoclip au fost vazute mai multe explozii, cu cladiri distruse sau in flacari. Sursa video a declarat…

- Un transportor blindat despre care se afirma ca este fabricat in Romania ar fi fost remarcat in dotarea armatei Ucrainei. Imagini ale acestui blindat ar fi fost inițial difuzate de o agenție de presa din Turcia. In prezent, cateva asemenea poze circula pe rețelele de socializare. Intr-o poza se observa…

- Cea mai populara strada comerciala din Berlin a aprins marți luminile de Craciun, chiar daca criza energetica tot mai grava amenința Europa. Bulevardul Kurfurstendamm stralucește cu 140.000 de lumini cu LED inșirate pe aproape 600 de copaci, potrivit lui Klaus-Jurgen Meier, președintele grupului de…

- Doua persoane au fost arestate in regiunea Stockholm pentru ca ”au divulgat ilegal informații”, au anuntat marti autoritatile suedeze. Presa a scris ca ar fi vorba despre un cuplu casatorit de origine rusa, relateaza AFP, potrivit hotnews.ro . ”Una dintre persoanele arestate este suspectata ca ar fi…

- Marți, 15 noiembrie, președintele ucrainean a cerut G20 sa susțina un plan pentru a pune capat razboiului din țara sa, afirmand ca acum este momentul sa faca presiuni pentru pace dupa infrangerea Rusiei din orașul Kherson, din sudul țarii. In același timp, el a declarat ca Ucraina nu va permite forțelor…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a aprobat evacuarea civililor din anumite parți ale regiunii Kherson din sudul Ucrainei, cel mai recent semn al retragerii Rusiei intr-una dintre cele mai disputate zone din Ucraina. Putin a facut aceste comentarii in timp ce marca Ziua Unitații Naționale a Rusiei in…