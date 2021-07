Stiri pe aceeasi tema

- A lucrat timp de 25 de ani ca politist, iar la final de cariera a infiintat la Vaslui un club al motociclistilor care activeaza in diverse structuri de ordine publica. Pasiunea pentru motoare, dorinta de libertate si de adrenalina se impletesc firesc in cazul sau cu crezul ca poate face bine celor…

- Nu toți timișorenii se plang de lipsa locurilor de parcare pentru autoturismele din dotare. Unii vor și rastele securizate de biciclete in cartiere, așa cum s-au amplasat la Cluj, de exemplu. „Visul ar fi sa avem” și la Timișoara astfel de parcari pentru biciclete. Sunt cuvintele primarului Dominic…

- Detinuti din Extremul Orient rus vor construi al doilea tronson al caii ferate Magistrala Baikal-Amur (BAM), construita partial de detinuti din Gulag, potrivit acordului incheiat joi intre serviciile penitenciare si o firma de constructii, relateaza AFP. "Un acord de intentie a fost semnat…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat, marti seara, ca podul peste Dunare de la Braila nu va ramane muzeu, iar la sfarsitul anului 2022 circulatia a fi deschisa pe acesta.

- In ultimele luni se discuta mult in Europa si mai ales in Parlamentul European despre Conferința privind viitorul Europei. Ea s-a tinut deja pe 9 mai la Strasbourg. Vreme de un an se vor tine conferinte cu diverse grupuri privind viitorul Europei. Se sugereaza ca la conferințee sa participe și organizații…

- Podul suspendat, denumit ”516 Arouca” - referire la lungimea sa - a depașit recordul stabilit, in 2017, de pasarela Charles Kuonen in Alpii elvetieni (494 de metri)Podul este amplasat la 175 de metri deasupra raului Paiva. Aceasta parte a malurilor raului avea deja un parcurs de opt kilometri de pasarele…

- Digurile de pe Timis, care au fost puse la grea incercare anul trecut, vor fi refacute in urma unor lucrari de amploare. Un proiect al Administratiei Bazinale de Apa Banat prevede o interventie complexa pentru etansarea unor rosturi si fisuri pe o lungime de aproximativ 130 de metri, in doua zone identificate…

- Visul poate deveni realitate! Vezi cum poți caștiga milioane de euro ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Unul dintre romani poate da marea lovitura astazi, 18 aprilie. La tragerea Loto sunt puse in joc…