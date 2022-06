VIDEO / Un pod din Neamț s-a prăbușit cu tot cu mașinile care circulau pe el Podul rutier de peste raul Siret, dintre localitatile Sagna si Lutca, s-a prabușit, joi dupa-amiaza. Doua autovehicule au fost surprinse de surparea podului, un autocamion si o autoutilitara. Conform ISU Neamț, podul rutier s-a rupt brusc, iar cele doua autovehicule au fost suprinse chiar pe el. Camionul s-a rasturnat, astfel ca șoferul fost ranit. “Victima […] The post VIDEO / Un pod din Neamț s-a prabușit cu tot cu mașinile care circulau pe el appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

