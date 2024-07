Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici (19 ani) va concura in proba de 200 metri liber la Jocurile Olimpice. Prima sa cursa are loc duminica de la ora 12:10, el urmand sa porneasca de pe culoarul al patrulea in ultima serie. ...

- Un trio de sportive care au susținut public razboiul lui Putin din Ucraina urmeaza sa concureze la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, in ciuda regulamentului care impune neutralitate. Regulile Comitetului Olimpic Internațional (CIO) permit sportivilor ruși și belaruși sa concureze numai daca nu…

- Florentina Iușco a fost suspendata. Atleta romanca Florentina Iușco nu va putea concura la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv ( TAS ) a confirmat joi, parțial, un apel al Agenției Mondiale Antidoping (AMA/WADA) in urma unui test pozitiv al sportivei la o substanța…

- Steven van de Velde, un jucator de volei pe plaja care a fost condamnat in 2016 pentru violarea unei fete de 12 ani, va fi izolat de coechipierii sai la Jocurile Olimpice de la Paris și i se va interzice sa vorbeasca cu presa, informeaza Inside the Games, potrivit mediafax.

- Steven van de Velde (29 ani), component al echipei de volei pe plaja a Olandei, condamnat pentru violarea unei minore de 12 ani in anul 2014, va sta separat fața de ceilalți sportivi in timpul Jocurilor Olimpice de la Paris. Totodata, acesta nu va avea acces sub nicio forma in satul olimpic și nici…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a anuntat ca nu a avut niciun rol in decizia voleiului olandez de a include in lot un jucator de volei condamnat pentru viol in vederea Jocurilor de la Paris, o selectie extrem de criticata, relateaza Reuters. Steven van de Velde a fost condamnat la patru ani de…

- O fetița in varsta de 10 luni a murit dupa ce a ingerat inalbitor. Tragedia s-ar fi produs in aceasta dupa-amiaza, joi, 9 mai. Fetița locuia impreuna cu familia sa cand s-a petrecut tragedia.

- Miercuri, 1 mai 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 16 Poliție au fost sesizați, prin sistem 112, cu privire la faptul ca o persoana a cazut de la etajul unui bloc, din Sectorul 4.