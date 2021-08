VIDEO Un pădurar, victima unor hoți de lemne puși pe răzbunare. Scenele, surprinse de camere, sunt de o violență ieșită din comun Pe imagini se observa mai mulți barbați care opresc mașina in fața porții padurarului, o forțeaza și intra inarmați cu bate. Se napustesc fara mila asupra barbatului și il lovesc chiar și cand acesta este la pamant. Barbații fusesera surprinși la furat de lemne de padurar și au navalit peste om ca sa se razbune. […] The post VIDEO Un padurar, victima unor hoți de lemne puși pe razbunare. Scenele, surprinse de camere, sunt de o violența ieșita din comun appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce accidentele deosebit grave, cu pierderi de vieți omenești, se inmulțesc in Romania, tot mai des apar in in spațiul public imagini cu șoferi inconștienți care fac manevre periculoase in trafic. Cele mai recente vin din orașul Tecuci, unde pe Drumul European 581, a fost surprins un șofer care…

- Fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, este cercetat de polițiști pentru violența in familie, dupa ce la sfarșitul saptamanii trecute ar fi lovit-o pe iubita sa, Oana Mizil. Potrivit unor surse din Poliție, polițiștii Stațiunii Snagov au fost sesizați prin apel 112, de catre un spital din…

- Un motociclist a murit, sambata, intr-un accident produs pe DN 67C – Transalpina, in localitatea Martinie, comuna Sugag. Victima este un barbat, de 46 de ani, din municipiul Marghita, judetul Bihor, care, potrivit politiei, in timp ce se deplasa pe o motocicleta, a intrat in coliziune cu un autoturism,…

- Un barbat din Buzau a fost snopit in bataie de fața cu polițiștii. Scenele au fost inregistrate chiar de el, o parte, fiind transmise live pe facebook. In imagini se observa o polițista care in momentul in care barbatul este atacat, ea pare complet depașita de situație și nu știe cum sa reacționeze.…

- Un barbat din Buzau a fost snopit in bataie de fața cu polițiștii. Scenele au fost inregistrate chiar de el, o parte, fiind transmise live pe facebook. In imagini se observa o polițista care in momentul in care barbatul este atacat, ea pare complet depașita de situație și nu știe cum sa reacționeze.…

- Un barbat din Buzau a fost snopit in bataie de fața cu polițiștii. Scenele au fost inregistrate chiar de el, o parte, fiind transmise live pe facebook. In imagini se observa o polițista care in momentul in care barbatul este atacat, ea pare complet depașita de situație și nu știe cum sa reacționeze.…

- Tanarul care joi noapte a atacat cu un cuțit un barbat de 39 de ani, despre care presa locala scrie ca era membru al unui clan de interlopi, a fost repede identificat și prins de polițiștii din Galați. Victima s-a a murit la spital. Agresorul a fost audiat, apoi incatușat, iar in fața jurnaliștior a…