Noi inundatii au avut loc miercuri in centrul Greciei, pentru a doua oara in aceasta luna. Orasul Volos a fost puternic afectat. Autoritatile au instituit stare de urgenta in Volos, un oras cu aproape 140.000 de locuitori, in contextul in care o furtuna numita Elias a ajuns pe uscat, transformand strazile in rauri, relateaza AFP.