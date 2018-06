Stiri pe aceeasi tema

- Un alt accident grav, in care a fost implicat si un roman, a avut loc pe o autostrada din Ungaria. Doua persoane si-au pierdut viata si patru au fost ranite dupa ce doua masini s-au lovit violent, in apropiere de Debrecen.

- Joi, un nou accident tragic a avut loc in Ungaria, in apropiere de Budapesta, iar un romand se afla printre victime. Este al doilea incident in urma caruia se raporteaza victime din Romania, dupa cel de la inceputul saptamanii, cand un microbuz care transporta noua romani a fost strivit in urma unei…

- Un nou accident mortal in care a fost implicat un roman s-a produs pe autostrada M5 din Ungaria. Soferul a murit pe loc dupa ce a intrat cu o dubita intr-un TIR, la 32 de km de Budapesta. MAE confirma decesul unui cetatean roman. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/un-nou-accident-mortal-in-care-a-fost-implicat-un-roman-s-a-produs-pe-o-autostrada-din-ungaria-soferul-a-murit-pe-loc_421571.html#ixzz5GQVivp9p

- La cateva ore de la tragedia fara margini petrecuta la aproape 100 de kilometri de Budapesta au aparut noi imagini surprinse de locul accidentului cutremurator. In pozele publicate astazi de presa din Ungaria se poate observa ca microbuzul a fost transformat intr-un ghem de fiare atat in urma impactului,…

- Noua romani au murit intr-un accident de microbuz, produs ieri langa Budapesta, in Ungaria, potrivit Ministerului de Externe. Tragedia a avut loc ca urma a coliziunii intre un tir și un microbuz.

- Șapte romani și-au pierdut viața intr-un accident care a avut loc marți seara in Ungaria și in care a fost implicat un microbuz inmatriculat in Romania. Accidentul a avut loc la aproximativ 60 de kilometri de Budapesta, pe DN4, scrie digi24.ro.

- Accident de mașina cumplit in Ungaria, la 60 km de Budapesta, in direcția de deplasare spre Romania. Șapte romani au murit in acest accident in care un microbuz venind spre țara s-a izbit frontal de un camion gen tir. Datele sunt transmise pe site-un Ministerului de Externe roman. Potrivit poliției,…

- Un grav accident de circulatie a avut loc marti dupa-amiaza pe un drum national din Ungaria. Potrivit unor surse „Adevarul”, primele informatii venite din Ungaria arata ca sapte romani, pasageri ai unui microbuz, ar fi murit in urma impactului.