VIDEO Un muncitor s-a răzbunat pe dezvoltator pentru că nu a fost plătit și a distrus un bloc cu excavatorul Imaginile au fost surprinse de locatarii unui bloc din apropiere. Un muncitor constructor care manevra escavatorul a distrus mai multe balcoane cu cuva utilajului. Gestul sau ar fi o razbunare pentru ca dezvoltatorul nu l-ar fi platit pentru munca prestata, potrivit thescottishsun. Incidentul s-a petrecut in Blumberg, Germania. Constructorul a distrus cu un excavator balcoanele […] The post VIDEO Un muncitor s-a razbunat pe dezvoltator pentru ca nu a fost platit și a distrus un bloc cu excavatorul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

