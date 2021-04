VIDEO. Un mort și un rănit după ce două grupuri de migranți afgani s-au încăierat în zona Gării de Nord din Timișoara O persoana a murit și alta a fost ranita luni dupa-amiaza, dupa ce mai mulți imigranți afgani s-au batut și s-au injunghiat in zona Garii de Nord din Timișoara, relateaza publicația locala Timiș Online . Cele doua victime au 20-25 de ani și se pare ca se cunoașteau cu agresorii, potrivit sursei citate. Dupa incident, ambele au fost transportate la spital, iar una dintre ele a murit. La incaierarea dintre cele doua grupuri ar fi asistat și alți imigranți, agresorii reușind sa fuga. Polițiștii timișoreni s-au deplasat la fața locului și au inceput investigațiile. Publicația tion.ro relateaza ca… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

