- Cele doua femei care vor ocupa portofoliile de la Ministerul Muncii, Simona Bucura Oprescu și Ministerul Familiei, Natalia Intotero, au depus, miercuri, juramantul, la Cotroceni. Intreaga ceremonie a inceput la ora 14.00 și s-a terminat la ora 14.01. In cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretele prin care se numesc noi miniștri la Ministerul Muncii, Simona Bucura Oprescu și Ministerul Familiei, Natalia Intotero. Intreaga ceremonie a inceput la ora 14.00 și s-a terminat la ora 14.01.In cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni,…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretele prin care se numesc noi miniștrii la Ministerul Muncii, Simona Bucura Oprescu și Ministerul Familiei, Natalia Intotero. Ceremonia de depunere a juramantului va avea loc, miercuri, de la ora 14.00, la Palatul Cotroceni.Președintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

