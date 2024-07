VIDEO: Un minunat exemplar de râs, surprins la apus de soare, în Munții Rodnei Un minunat exemplar de ras, care se plimba prin zona alpina inalta, la apus de soare, a fost inregistrat zilele trecute, de camerele video, in Parcul Național Munții Rodnei. Imagini cu un ras surprins la apus de o camera de monitorizare a faunei in zona alpina inalta a Parcului Național Munții Rodnei au fost postate pe pagina de Facebook Regia Naționala a Padurilor – ROMSILVA. Rașii, cele mai mari feline din Europa, au auzul și mirosul foarte fin, dar și o vedere foarte buna, inclusiv nocturna, cand de multe ori ies la vanatoare. Se deplaseaza fara zgomot și ataca prada pe neașteptate, putand… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca in Romania, Honor a adus modelul Magic V2 (review) abia in primavara acestui ani, telefonul a fost original lansat vara trecuta, mai intai in China și apoi in toamna in Europa. Astfel, faptul ca deja se lanseaza Magic V3 nu este tocmai o surpriza și nici nu este prea aproape de lansarea anterioara.…

- Imagini minunate au fost inregistrate luna trecuta de camerele de monitorizare amplasate in Parcul Național Munții Rodnei. Protagoniștii sunt mai mulți urși, adulți și pui, surprinși in ipostaze diverse: plimbandu-se, jucandu-se sau balacindu-se. „Urși surprinși in diverse ipostaze de camerele video…

- Daca nu v-ați facut inca planuri pentru acest weekend, puteți da o fuga pana in Munții Rodnei, unde a inflorit bujorul de munte (Rhododendron Kotschyi). Peisajul este unul de vis… Bujorul de munte (Rhododendron Kotschyi) sau smardarul, cum mai este denumit popular, a inflorit și in Munții Rodnei. „Și…

- Imagini adorabile cu doi cerbi tineri care se joaca prin iarba au fost surprinse recent intr-o padure din Parcul Național Munții Rodnei de catre camerele de monitorizare amplasate aici. Un adevarat spectacol și un bun prilej de a-și masura forțele… Camerele de monitorizare amplasate in Parcul Național…

- FOTO: Imagini excepționale cu Viorel, rasul vedeta din Romania, primul exemplar transferat in Germania pentru refacerea genetica a acestei specii Imagini excepționale cu Viorel, rasul vedeta din Romania, primul exemplar transferat in Germania pentru refacerea genetica a acestei specii Imagini superbe…

- Daca nu v-ați facut inca planuri pentru zilele libere care urmeaza, puteți face o plimbare prin Parcul Național Munții Rodnei. Aici va așteapta peisaje de vis, liniște și aer curat… Parcul Național Munții Rodnei ii așteapta pe drumeți zilele acestea cu ghiocei și peisaje ce-ți taie respirația: Cei de…

- Cascada Marmore este ca mai inalta din Europa, dar nu asta o face foarte speciala, ci faptul ca a fost facut de om. Peisajele aici sunt de neuitat. Unde se afla și cum puteți ajunge aici, aflați in randurile urmatoare. Cea mai mare cascada din Europa a fost facuta de om Cascada Marmore are o […] The…

- Imagini extraordinare cu rotitul cocoșului de munte, unul dintre cele mai spectaculoase ritualuri nupțiale, a fost surprins recent in padurile Parcului Național Munții Rodnei de catre fotografii de wildlife Septimiu Bizo și Flaviu Lupșan. Imagini minunate cu rotitul cocoșului de munte, unul dintre cele…