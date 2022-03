Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre Everton și Newcastle a fost intrerupt minute bune in debutul reprizei secunde, dupa ce un fan s-a legat de bara porții lui Begovic. Scene nemaivazute au avut loc in aceasta seara pe Goodison Park. Un tanar fan a pacalit vigilența forțelor de ordine și a reușit sa se lege de stalpul din…

- Chelsea, aflata la primul meci fara Roman Abramovich din postura de patron al clubului, a invins Newcastle, scor 1-0, cu un gol marcat in minutul 89, intr-un meci ce a contat pentru etapa a XXIX-a din Premier League. ​

- Mijlocașul danez Christian Eriksen, care s-a prabușit la Euro 2020, a jucat sambata pentru prima oara intr-un meci oficial pentru Brentford (0-2 vs Newcastle, etapa a 27-a din Premier League).

- In cursul acestei zile, polițiștii au documentat și probat activitatea infracționala a unui barbat banuit ca la data de 21 februarie in jurul orei 16:00 a proferat injurii și amenințari la adresa unui tanar cu activitați in sfera activismului de mediu. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campulung…

- Un activist de mediu care se afla luni in zona Moldovița – Vatra Moldoviței-Vama, unde verifica o serie de informații despre transporturi de lemn, a fost amenințat de un patron de gater care a venit cu mașina langa autoturismul sau și a inceput sa il intrebe ce cauta in zona.Printre altele, ...

- Frank Lampard (43 de ani), noul antrenor al celor de la Everton, a venit cu un set de reguli stricte la echipa. Inlocuitorul lui Rafa Benitez pe banca englezilor are o misiune dificila, de a o scapa pe Everton de la retrogradare. „Caramelele” se afla pe locul 16 in Premier League, la numai 4 puncte…

- Antrenorul italian Claudio Ranieri a fost demis de la conducerea tehnica a echipei Watford, relateaza BBC, potrivit News.ro. Italianul de 70 de ani a preluat echipa in 4 octombrie 2021 si a reusit sa obtina doar sapte puncte in 13 meciuri din Premier League.Suucesorul lui Ranieri va…