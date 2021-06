Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Cambodgia au efectuat o razie intr-o locuinta dintr-un cartier instarit din capitala Phnom Penh pentru a salva un leu in varsta de 18 luni caruia ii fusesera indepartati dintii si ghearele si care era crescut in mod ilegal drept animal de companie, relateaza Reuters luni. Animalul,…

- Autoritațile din Cambodgia au efectuat o razie la o locuința dintr-un cartier select aflat in capitala Phnom Penh pentru a salva un leu in varsta de 18 luni, caruia in fusesera indepartați colții și ghearele, pentru a fi crescut ilegal ca animal de companie, relateaza luni Agerpres, care citeaza Reuters.…

- Un cerb muntiac urias, o specie rara, pe cale de disparitie, a fost vazut in Cambodgia pentru prima data, semn ca eforturile depuse de aceasta tara pentru a conserva fauna salbatica au dat roade, au declarat vineri autoritatile locale, potrivit AFP. Animalul a fost surprins in aprilie…

- Autoritațile europene de reglementare a practicilor anticoncurențiale au deschis, marți, o investigație privind reclamele digitale ale Google, pentru a vedea daca compania favorizeaza propria afacere, in detrimentul rivalilor, companiilor și a publicațiilor online, transmite Reuters.

- Moscova se confrunta cu o noua varianta a coronavirus, mai agresiva si mai contagioasa, iar situatia se deterioreaza rapid, a declarat joi primarul orasului, Serghei Sobianin, transmite Reuters. Capitala rusa a raportat duminica 7.704 de noi infectii, cel mai mare numar zilnic dupa 24 decembrie.…

- Doisprezece persoane au murit in Cambodgia dupa ce au consumat vin de orez care continea niveluri toxice de metanol, a informat joi Ministerul Sanatatii din aceasta tara, potrivit DPA. Autoritatile sanitare au declarat ca 12 persoane au decedat dupa ce au consumat alcool produs local si alte…

- Autoritatile indoneziene au condamnat la pedeapsa capitala sase detinuti pentru implicare intr-o revolta mortala in 2018 si o criza a ostaticilor intr-o inchisoare de maxima securitate, a anuntat joi un responsabil oficial al tribunalului, un incident descris de oficialii de securitate la vremea…

- Autoritatile indoneziene au condamnat la pedeapsa capitala sase detinuti pentru implicare intr-o revolta mortala in 2018 si o criza a ostaticilor intr-o inchisoare de maxima securitate, a anuntat joi un responsabil oficial al tribunalului, un incident descris de oficialii de securitate la vremea…