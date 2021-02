Stiri pe aceeasi tema

- Un lac inghetat a fost transformat in pista de aterizare. S-a intamplat in SUA, pe lacul Winnipesaukee din statul New Hampshire, acolo unde a fost suficient de frig cat sa peermita avioanelor sa aterizeze pe gheața groasa pe pana la 50 de centimetri.

- Un lac înghetat transformat într-o pista de aterizare: acest lucru nu este posibil în fiecare iarna, însa în acest sezon este suficient de frig pentru a permite avioanelor sa aterizeze pe lacul Winnipesaukee, în statul New Hampshire (nord-est), relateaza luni AFP,…

- Un lac inghetat transformat intr-o pista de aterizare: acest lucru nu este posibil in fiecare iarna, insa in acest sezon este suficient de frig pentru a permite avioanelor sa aterizeze pe lacul Winnipesaukee, in statul New Hampshire (nord-est), relateaza luni AFP, potrivit Agerpres. nsport aerian din…

- Un avion al companiei United Airlines cu destinația Honolulu, a suferit o defecțiune la motorul sau din dreapta, iar bucați dintr-un motor au cazut peste casele din Denver, a anunțat Administrația Federala a Aviației (FAA) din SUA, informeaza BBC . Un pasager a declarat agenției de știri AP ca pilotul…

- A vrut sa se dea mare, dar a fost la un pas sa-si piarda viata dupa ce a facut drifturi pe un lac din satul Calugar din raionul Falesti. Gheata a cedat sub greutatea masinii, asa ca barbatul de 32 de ani a ajuns in apa.

- De Boboteaza, in ziua de 19 ianuarie, posesorul unui automobil marca Audi nu a dorit sa tina cont de sfatul autoritatilor, care au avertizat cetatenii ca gheata lacurilor este foarte subtire, si a intrat cu masina pe gheata formata peste un bazin acvatic dintr-o locatie necunoscuta.

- Boeing a ajuns la o ințelegere cu Departamentul de Justiție, care privește plata a 2,5 miliarde de dolari pentru soluționarea acuzațiilor conform carora compania a fraudat Administrația Federala a Aviației atunci cand a obținut pentru prima data aprobarea pentru avioanele 737 Max defecte, anunța…

- Ghețușul da batai de cap șoferilor. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența intreprind acțiuni de prevenire a riscurilor pe traseele din țara incepand cu orile dimineții.