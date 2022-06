Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist ucrainean l-a infruntat pe ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov in timp ce acesta se afla intr-o vizita oficiala in Ankara, adresandu-i o intrebare cu privire la exporturile de cereale din Ucraina, pe fondul temerilor declansarii unei crize alimentare mondiale in cazul in care problema…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a fost luat prin suprindere miercuri, cand a fost intrebat de un jurnalist ucrainean ce bunuri furate din Ucraina a reusit sa vanda Rusia. Oficialul rus a incercat sa atraga atentia ca ucrainenii ar fi, de fapt, personajele negative si ca doar ei se gandesc…

- Ankara negociaza cu Moscova si Kiev deschiderea unui coridor prin Turcia pentru exporturile de cereale din Ucraina, a declarat joi un inalt oficial turc. Peste 20 de milioane de tone de cereale asteapta in silozuri sa fie exportate.

- Moscova a cerut joi revizuirea sanctiunilor impotriva Rusiei pentru a da curs unui apel al ONU de a debloca accesul in porturile ucrainene de la Marea Neagra astfel incat sa poata fi reluate exporturile de cereale, relateaza agentia Interfax, citata de Reuters. Ucraina, unul dintre principalii producatori…

- Mai mult de un milion de persoane au fost evacuate din Ucraina in Rusia incepand cu 24 februarie, ziua cand a inceput razboiul, a spus ministrul rus de externe Serghei Lavrov, in declaratii publicate sambata, relateaza The Guardian. Potrivit lui Lavrov, linia telefonica a sediului de coordonare interdepartamental…

- Razboiul din Ucraina a starnit panica in multe cercuri rusești. Mulți tineri au decis sa-și „impacheteze” viața și sa plece in prima țara care-i primește fara viza. Acum, unii se intorc, convinși ca nu-și pot permite viața de imigrant ori ca prea multe lucruri ii țin legați de Rusia. Povestea celor…

- Rusia ar putea suspenda exporturile de grau, orz, porumb si secara incepand de marti si pana la data de 30 iunie, a anuntat lui agentia de presa Interfax citand un proiect de document al Ministerului rus al Agriculturii, informeaza AGERPRES . Rusia este cel mai mare exportator mondial de grau iar principalii…

- Rusia este pregatita sa discute despre garantiile pentru securitatea sa, impreuna cu garantiile de securitate pentru Ucraina si statele europene, a declarat ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, dupa intalnirea avuta, joi, in Turcia, cu omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba. Fii la curent…