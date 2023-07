Stiri pe aceeasi tema

- S-a dezlanțuit panica la Moscova, dar și in alte zone din Rusia din cauza amenințarilor lui Prigojin. Vehicule militare rusesti au fost vazute pe strazile din Rostov pe Don, dar si la Moscova, unde masurile de securitate au fost sporite, dupa ce seful Wagner, Evgheni Prigojin, a sustinut ca trupele…

- Așa arata strazile comunei Stangaceaua de zile intregi. Cainii maidanezi au umplut strazile, iar primii care trebuie sa ii infrunte sunt copii. Cei mici spun ca sunt zile cand haita ajunge sa intre chiar și pe holurile instituției de invațamant."M-am obișnuit cu ei, ca-s demult", spune o eleva."Sunt…

- UPDATE: Un Cod rosu de averse torentiale si abundente va fi in vigoare de luni, de la ora 20.00, pana marti, la ora 8.00, in judetele Mehedinti si Gorj si zona de munte a judetelor Caras–Severin, Valcea si Hunedoara. Aici, vor fi averse torentiale si abundente. Cantitatile de apa vor depasi in intervale…

- Forțele armate ale Serbiei raman in alerta maxima din cauza „utilizarii forței brutale de catre Aljbin Kurti și trupele sale impotriva populației sarbe din Kosovo și Metohija”, a decis Consiliul de Securitate Naționala al Serbiei, dupa o intalnire care a avut loc sambata, potrivit agenției Novosti.

- Alerta alimentara in Romania! Un desert de spuma de ciocolata pe baza de crema de nuci de cocos, cumparat frecvent, a fost retras de pe rafturile supermarket-urilor, iar oamenii sunt avertizați sa nu il consume, daca deja l-au achiziționat. Anunțul facut de Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si…

- Alerta dupa alerta in orasul Odorheiu Secuiesc din cauza ursilor care ajung aproape de casele oamenilor. Animalele sunt din ce in ce mai multe, iar azi dimineața o ursoaica impreuna cu trei pui a pus pe jar autoritațile.

- In general, se spune ca in perioada menstruației, femeile nu trebuie sa fie la fel de active ca in restul zilelor. Specialiștii contrazic aceste mituri și spun ca nu este indicat ca aproape o saptamana sa renunți la activitațile care iți fac placere, cum ar fi sportul.