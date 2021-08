VIDEO Un interlop l-a amenințat pe șeful Poliției din Dâmbovița, Live pe Facebook, cu un pistol și o grenadă Interlopul din Targoviște este un client vechi al Poliției din Dambovița. El a realizat transmisiunea live pe facebook dupa ce a ramas fara permis, fiind depistat in trafic conducand sub influența substanțelor interzise. S-a filmat, fluturand o arma incarcata cu gloanțe și o grenada, amenințandu-l pe șeful Poliției din Dambovița ca “il mierlește”. In aceasta […] The post VIDEO Un interlop l-a amenințat pe șeful Poliției din Dambovița, Live pe Facebook, cu un pistol și o grenada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

