(Video) Un infractor din Crăciunești: braconier de o cruzime greu de imaginat! Din imaginile pe care le-am primit la redacție se vede cum braconierul accelereaza un autoturism de teren in direcția unei turme de mistreți și prapadește in cateva secunde 7 exemplare din turma. Padurarul statea la panda convins fiind ca dupa ce punctul.ro a prezentat pozitiv fauna din zona orașului vor aparea și acești monștrii cu chip de om: braconierii. Inarmat cu o camera speciala cu… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

