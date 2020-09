Stiri pe aceeasi tema

- Un depozit de ulei pentru motor si cauciucuri aflat in portul din Beirut a luat foc joi, a anuntat armata libaneza intr-un comunicat, la ceva mai mult de o luna de la explozia uriasa care a devastat portul si un cartier rezidential din capitala Libanului. Incendiul a izbucnit in zona de duty free…

- Armata libaneza a anuntat joi ca a descoperit 4,35 tone de nitrat de amoniu in apropiere de intrarea in portul Beirut, locul exploziei de proportii de luna trecuta provocata de o cantitate uriasa din aceeasi substanta chimica, relateaza Reuters si dpa, potrivit AGERPRES.Inginerii armatei "se…

- Premierul libanez Hassan Diab a anuntat luni seara demisia guvernului sau, la sase zile dupa explozia devastatoare produsa in portul capitalei Beirut, soldata cu sute de morti si mii de raniti, transmit agentiile internationale de presa. Seful guvernului, care se prezinta ca fiind independent, a dat…

- Peste 110 persoane au fost ranite în cursul demonstratiilor desfașurate sâmbata în centrul capitalei libaneze Beirut, cel puțin 32 dintre acestea fiind transportate la spital, au informat pentru presa locala oficiali ai Crucii Roșii libaneze, potrivit Reuters.Fortele de ordine…

- UPDATE – Primele elemente ale anchetei privind explozia devastatoare produsa marti in portul din Beirut pun in discutie ani de neglijenta si lipsa de masuri in pofida prezentei intr-un depozit de aici a mii de tone dintr-un produs chimic extrem de exploziv, relateaza miercuri Reuters, citand surse apropiate…

- Cel putin zece persoane au murit in explozia puternica ce a zguduit marti capitala Libanului si care s-a produs in zona portului, potrivit unor surse medicale si de securitate citate de Reuters.Zece persoane decedate au fost transportate la spitale din Beirut, potrivit unei surse medicale…

- O explozie puternica a zguduit marti in capitala libaneza Beirut provocand ranirea a zeci de persoane, potrivit unor surse de securitate si oficiale, citate de AFP, dpa si Reuters.Puternica deflagratie, care a avut loc in zona portului si a carei origine inca nu este cunoscuta cu certitudine, a fost…