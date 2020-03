​VIDEO Un hotel-carantină din China s-a prăbușit: cel puțin 70 de persoane prinse sub dărâmături Aproximativ 70 de persoane au fost prinse sub darâmaturi dupa ce un hotel din orasul chinez Quanzhou (provincia Fujian, sud-estul țarii), care era folosit pentru izolarea în carantina a celor infectați cu coronavirus, s-a prabușit sâmbata, au anunțat autoritațile locale, potrivit Reuters.



Informația ca hotelul prabușit era folosit drept carantina în contextul epidemiei de coronavirus a fost difuzata chiar de ziarul oficial chinez People's Daily.



Cladirea s-a prabușit în cursul serii de sâmbata, în jurul orei locale 19.30

Sursa articol: hotnews.ro

