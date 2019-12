Stiri pe aceeasi tema

- Disney a eliminat un sarut lesbian din cel mai recent film al francizei "Star Wars" - unul dintre cele mai de succes lungmetraje lansate in perioada Craciunului -, a anuntat marti institutia cu rol de reglementare in mass-media din Singapore, pentru ca spectatorii minori sa-l poata viziona, informeaza…

- A noua si ultima parte a seriei „Star Wars“, „Star Wars: The Rise of Skywalker“, regizat de J. J. Abrams, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american, insa cu incasari sub asteptari.

- Vineri,20 Decembrie 14:40 Regatul de gheata II (dub) 3D - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG15:10 Arctic Justice - Animatie, Normal, AG15:30 Star Wars: The Rise of Skywalker - Actiune, Aventuri, Fantastic, SF, Premiera, AG16:50 Star Wars: The Rise of Skywalker - Actiune,…

- Experienta "Star Wars" a ajuns la final pentru Anthony Daniels, actorul britanic care il interpreteaza pe robotul C-3PO, odata cu lansarea urmatorului lungmetraj din aceasta celebra serie cinematografica, informeaza AFP. Se numeste Anthony Daniels, dar putini spectatori ii cunosc numele si chipul. De…

- La finalul lunii octombrie, Porsche a anunțat o colaborare cu studiourile Lucasfilm: producatorul german va realiza designul unei nave spațiale care va aparea in pelicula Star Wars: The Rise of Skywalker. Acum, producatorul german a publicat primele imagini cu noua nava spațiala denumita Tri-Wing S-91x…

- Constructorii auto se implica tot mai frecvent in diverse colaborari cu industria filmului pentru o mai mare expunere a noilor modele. Porsche a anunțat insa un parteneriat inedit cu Lucasfilm pentru cea mai noua producție a seriei Star Wars. Astfel, constructorul german se va ocupa de designul unei…

- Designerii de la Porsche si Lucasfilm colaboreaza pentru desenarea unei navei spatiale care va fi prezentata la premiera mondiala a filmului „Star Wars: The Rise of Skywalker”. Producatorul de masini sport si compania de productie americana - renumita pentru filmele sale din seria ”Star Wars” - si-au…

- Producatorul american Kevin Feige, presedintele Marvel Studios, se va asocia cu presedintele Lucasfilm pentru un lungmetraj din universul "Star Wars", potrivit The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.Nu se cunosc inca detalii privind intriga acestui film, numele regizorului sau distributia.…