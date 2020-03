Stiri pe aceeasi tema

- Elicopterul care a putut fi vazut vineri la amiaza deasupra Iasului, "pandind" din acelasi punct trei avioane ce se tot roteau este de tip IAR-330 SOCAT. Aeronavele care zburau in tandem sunt de tipul IAR-99 SOIM. Avioanele IAR-99 SOIM: Elicopterul IAR-330 SOCAT: Acestea apartin Bazei 95 Aeriene "Erou…

- Cerul Iasului este brazdat de dimineata de avioane si elicoptere care zboara fie individual, fie in grup. Nu, nu va speriati, nu este vreo situatie de urgenta, ci un exercitiu militar. "Sunt 4 aparate de zbor apartinand Bazei 95 Aeriene din Bacau care desfasoara un exercitiu planificat", ne-au transmis…

- Primarul municipiul Iasi ar urma sa fie sustinut de PNL la viitoarele alegeri locale, sustin surse din partid. Totusi, o prevedere clara din statutul liberalilor nu-i permite edilului sa le devina coleg.

- Mihai Chirica, primarul Iasului, viceprimarul Radu Botez, seful de la Directia de Sanatate Publice, Lucian Indrei si managerul spitalului de Boli Infectiose, Carmen Dorobat s-au intalnit azi dimineata pentru a stabili un plan de masuri pe fondul ingrijorarilor cu privire la infectiile cu coronavirus…

- De marti seara au fost exprimate – public sau tainic – nedumeriri, indignari, s-au incins telefoanele, chaturile, s-au facut in graba intalniri intre membrii unor grupuscule politice si/sau de afaceri. Unii oameni sunt in mod real interesati de Iasi, de ceea ce se va intampla aici in anii urmatori.…

- "Ca Prim-vicepresedinte PNL Iasi, cred ca eventuala primire in PNL a primarului Chirica este o eroare politica majora. Nicio intelegere politica si niciun sondaj nu ma vor putea convinge ca actualul primar al Iasului este eficient. Lucrand de peste 15 ani in administratia orasului, ca director tehnic,…

- Batalia pentru funcția de primar al Iașului a inceput, iar in perioada urmatoare actualul primar Mihai Chirica va dezvalui din partea cariu partid politic va candida pentru un nou mandat. In scurt timp, primarul Mihai Chirica va anunța partidul din care va face parte, o formațiune care va susține…

- Principalele declaratii facute de Marcel Vela: Avem o veste buna, pentru toti romanii din zona Moldova, zona Banat, Oltenia si Dobrogea. Am luat legatura cu piloti rezervisti din cadrul Inspectoratului de Aviatie si au acceptat sa revina in sistem. Doresc sa le multumesc. Sunt eroi, sunt patrioti care…