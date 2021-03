Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane au murit, iar altele au fost ranite in urma prabusirii unui elicopter militar in estul Turciei, anunta Ministerul Apararii de la Ankara, conform cotidianului Hurriyet, citat de Mediafax.

- Noua soldați turci au murit, iar alți patru au fost raniți joi dupa ce elicopterul care ii transporta s-a prabușit in sud-estul Turciei, a declarat Ministerul Apararii, evocand un „accident”, relateaza AFP. Accidentul a avut loc in regiunea Bitlis.

- Noua soldați turci au murit, iar alți patru au fost raniți joi, 4 martie, dupa ce elicopterul model Cougar care ii transporta s-a prabușit in sud-estul Turciei, a confirmat Ministerul Apararii pentru agenția France Presse, citata de HotNews . Autoritațile vorbesc despre un accident cauzat de condițiile…

- Mai multi soldati turci care au întreprins o operatiune împotriva militantilor PKK (Partidul Muncitorilor din Kurdistan) în nordul Irakului au descoperit trupurile a 13 turci rapiti si executati într-o pestera, a anuntat Ministerul Apararii, citat de Reuters și preluat de News.ro.…

- O tornada care a facut ravagii in cursul noptii in zona unui port din provincia Izmir de pe coasta vestica a Turciei a luat pe sus vehicule, a deteriorat cladiri, a pus la pamant o macara si a lasat in urma 16 raniti, au anuntat vineri autoritatile turce, citate de Reuters. Un eveniment…

- Cinci persoane au murit vineri dimineata in Cuba in accidentul unui elicopter militar intre provincia Holguin si Guantanamo, in estul insulei, a anuntat Ministerul Fortelor Armate de la Havana, citat de AFP si EFE. Elicopterul "s-a prabusit pe un deal", iar "cele cinci persoane aflate la bord…

- O femeie și un barbat au murit, iar alte doua persoane au fost ranite, luni, dupa impactul dintre doua mașini, pe un drum județean din Arad. Accidentul rutier s-a produs pe DJ682, intre Arad și Zadareni, intre doua mașini, scrie mediafax.ro. Citește și: PNL face scut in jurul lui Francisc…

- In incidentul rutier au fost implicate un autobuz, un autoturism și un autocamion. In urma impactului, doi oameni au murit, iar alte doua persoane au fost ranite. Accidentul s-a produs pe DN2B Buzau – Braila, in localitatea Caldarusa, pe fondul unei patrunderi pe contrasens. Comisarul sef de la Infotrafic,…