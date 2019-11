VIDEO Un elev din Colegiul B.P. Hasdeu a stat șase ore la Urgențe după o farsă a unor colege. Care a fost reacția școlii Parinții celor doua eleve care i-au pus unui coleg in sticla cu apa o soluție parfumata pentru dezinfectarea mainilor s-au trezit in mijlocul unor anchete, demarate de conducerea colegiului B.P. Hasdeu și Poliție. Victima ”glumei”, așa cum este catalogata fapta fetelor de catre conducerea școlii, a ajuns marți la spital cu dureri de stomac dupa ce a baut apa cu spray antibacterian. Doua eleve de clasa a opta, colege ale baiatului internat marți la spital, au fost cele care s-au gandit sa puna la cale un „joc” riscant. In timp ce baiatul se afla la ora de sport, fetele ar fi turnat in sticla de… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

