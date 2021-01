Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre corbii reginei de la Turnul Londrei a disparut și se crede ca a murit, provocând îngrijorari ca, potrivit legendei „regatul va cadea”, relateaza Insider.Dispariția Merlinei din castelul medieval aflat în centrul Londrei a fost descoperita în urma…

- Regele Suediei, Carl Gustav al XVI-lea și regina Silvia au fost vaccinați, vineri, impotriva COVID-19 , informeaza AFP, citata de Agerpres . Cei doi au primit prima doza de vaccin la Castelul Stenhammar, situat la aproximativ 120 de kilometri sud-vest de Stockholm, unde locuiesc in prezent. „Marea vaccinare…

- Daca ai noștri membri ai monarhiei se conformeaza tradițiilor și gusta piftie ori sarmale la Palatul Savarșin, iata care sunt felurile de macare favorite ale membrilor Casei de Windsor care, an de an, se strang la domeniul regal de la Sandrigham House, in Norfolk. Potrivit fostului bucatar,ziua incepe…

- Nepoata reginei Elisabeta, Zara Tindall, este insarcinata cu al treilea copil. Soțul ei, fostul jucator de rugby Mike Tindall, a dezvaluit fericita veste in timpul unei apariții pe podcastul „The Good, The Bad & The Rugby”, spunand: „A fost o saptamana buna pentru mine, am facut o mica ecografie saptamana...…

- Cel mai recent sezon al serialului „The Crown” a fost criticat in Marea Britanie de catre biografii și prietenii apropiați ai prințului pentru tonul „total partinitor” și „calomnios” impotriva printului Charles. Criticii acuza ca serialul si-a permis prea multe libertati atunci cand a descris relatia…

- Au inceput lucrarile pentru reamenajarea Galeriei Tablourilor din Palatul Buckingham, resedinta oficiala a reginei Elisabeta a II-a, in care au loc adeseori vizitele de stat si receptiile gazduite de suverana Marii Britanii si care adaposteste unele dintre cele mai cunoscute picturi din colectia…

- 1947 - Regele Mihai al Romaniei a plecat la Londra pentru a asista la casatoria printesei Elisabeta (viitoarea regina Elisabeta a II-a) cu printul Filip, Duce de Edinburgh, ambii veri primari ai lui Mihai.

- 1947 - Regele Mihai al Romaniei a plecat la Londra pentru a asista la casatoria printesei Elisabeta (viitoarea regina Elisabeta a II-a) cu printul Filip, Duce de Edinburgh, ambii veri primari ai lui Mihai.