Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ucise, iar mai multe ranite, dupa ce resturi de drona au cazut in districtele Sviatoshynskyi si Solomianskyi din Kiev, luni dimineata, potrivit Nexta. Administratia Militara a Kievului a anuntat ca apararea aeriana “a avut de lucru” in ultimele ore. Potrivit The Kyiv Independent,…

- Serviciul de presa al presedintelui rus acuza Ucraina ca a incercat sa atace Kremlinul cu drone, in noaptea de marti spre miercuri, intr-o tentativa esuata de asasinare a presedintelui rus Vladimir Putin. Acest ”act terorist” ucrainean nu a facut nicio victima, iar seful statului rus nu a fost ranit,…

- Fortele ucrainene isi incheie pregatirile pentru mult asteptata contraofensiva de primavara impotriva trupelor rusesti invadatoare, iar in linii mari sunt pregatite, a transmis ministrul Apararii Oleksii Reznikov, relateaza The Guardian, care citeaza Reuters. „De indata ce va exista vointa lui Dumnezeu,…

- Ucraina a lansat un atac cu drone, care a vizat uciderea președintelui rus, Vladimir Putin, in cursul zilei de duminica. Acesta urma sa viziteze un parc industrial de langa Moscova, care a fost vizat de drona lansata de ucraineni, potivit cotidianului german Bild. Potrivit unor informații publicate…

- Forțele armate ucrainene planuiau sa loveasca Moscova cu ocazia implinirii unui an de la declanșarea invaziei ruse in Ucraina, dar nu au facut acest lucru la cererea SUA, potrivit ziarului american The Washington Post, care citeaza documente ale Pentagonului care au facut obiectul unor scurgeri de informații,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a participat la o intalnire a comandamentului militar din regiunea din sudul Ucrainei Herson, detinuta partial de Rusia, a anuntat marti Kremlinul, citat de Reuters. Putin a primit rapoartele comandantilor fortelor aeriene si grupului armat „Dnepr” (Nipru), precum si…

- In lunile urmatoare, alianța va accelera eforturile de a stoca echipamente de-a lungul marginii de est a alianței și va desemna zeci de mii de forțe care se pot grabi in ajutorul aliaților in scurt timp – o mișcare menita sa opreasca Rusia sa-și extinda razboiul dincolo de Ucraina, potrivit Politico.…

- Rusia a anuntat vineri ca toate avioanele de lupta furnizate Ucrainei de statele occidentale vor fi distruse, dupa ce statele membre NATO Polonia si Slovacia s-au angajat sa trimita avioane de lupta MiG-29 Kievului, relateaza Reuters, citata de Agerpres. De la declansarea invaziei ruse in Ucraina in…