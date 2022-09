Un deputat rus a amenințat Marea Britanie cu atacuri nucleare, arata publicista Julia Davis, care monitorizeaza posturile rusești de televiziune. „La televiziunea de stat rusa: deputatul Dumei de Stat Andrey Gurulyov a amenințat Marea Britanie cu atacuri nucleare. Gazda Olga Skabeeva a declarat ca Rusia ar fi trebuit sa efectueze un atac nuclear luni, intrucat […] The post VIDEO. Un deputat rus, amenința Marea Britanie cu atacuri nucleare: “Nu ar mai ramane nimic” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .