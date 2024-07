VIDEO. Un dealer de droguri își usca canabisul pe umerașe, chiar în sufragerie Un sibian a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a fost prins cu canabisul la uscat pe umerașe chiar in sufragerie. Barbatul de 31 de ani este cercetat pentru trafic de droguri de risc, potrivit newsbv.ro. El este acuzat ca a cultivat canabis in 2 sere, chiar in curtea locuinței sale din […] The post VIDEO. Un dealer de droguri iși usca canabisul pe umerașe, chiar in sufragerie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

