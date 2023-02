VIDEO | Un cutremur puternic, 7.8 grade, a lovit sud-estul Turciei, în apropiere de granița cu Siria Un cutremur foarte puternic, cu magnitudinea de moment evaluata de USGS la 7,8 s-a produs luni dimineata devreme, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de centru-sud a Turciei, in provincia Gaziantep, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA…

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Administratiei Militare Regionale Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko, a raportat ca, in noaptea de 4 spre 5 ianuarie, rușii au bombardat de trei ori orasul Nikopol, folosind lansatoare de rachete Grads și artilerie grea, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un atac cu drona ucrainean a avariat o instalatie electrica din sud-vestul regiunii rusesti Briansk, la granita cu Ucraina, intrerupand curentul electric timp de cateva ore, a declarat luni guvernatorul regional, relateaza Reuters și news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un focar de gripa aviara a fost identificat la o ferma de gaste din judetul Bekes din sud-estul Ungariei, la frontiera cu Romania, a anuntat miercuri Autoritatea Sanitara Veterinara din Ungaria (NEBIH), transmite MTI, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Operațiune terestra turca in Siria va "periclita grav" progresele inregistrate in razboiul impotriva gruparii extremiste ISIS, a declarat marți Pentagonul, cerand reținere din partea Turciei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,5 grade pe scara Richter a lovit sambata nordul Insulelor Mariane, a anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5.9 grade a zguduit vestul Turciei miercuri dimineata, potrivit agentiei turce pentru protectie civila Afad, informeaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cinci rachete lansate din nordul Siriei au lovit luni districtul turc Karkamis aflat in zona de frontiera, ucigand doua persoane si ranind alte sase, dintre care doua grav, a declarat guvernatorul provinciei Gaziantep, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un cutremur puternic a lovit, in aceasta dimineața Italia. Seismul de 5,6 gade pe Scara Richter a lovit in apropiere de Rimini și de Pesaro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…