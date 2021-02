VIDEO Un cutremur cu magnitudinea 6,2 a lovit capitala arhipelagului Vanuatu

Un cutremur puternic cu magnitudinea 6,2 a lovit marti Port Vila, capitala arhipelagului Vanuatu din Oceanul Pacific, potrivit Institutului american de geofizica (USGS), scrie AFP.



Seismul s-a produs la mica adancime (10 km), la 90 de kilometri vest de Port Vila, potrivit sursei. Nu a fost declansata nicio o avertizare de tsunami.

