Stiri pe aceeasi tema

- Mare parte din cei mai vechi copaci baobab din Africa, unii datand chiar din vremea Greciei antice, au murit brusc, in ultimul deceniu, din cauza schimbarilor climatice, arata un studiu al carui coautor este cercetatorul roman Adrian Patrut de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj.

- Un cioban care locuiește la Calene, in Munții Șureanu, pe teritoriul orașului Cugir, a dat in judecata Parlamentul European și Consiliul European la Tribunalul de pe langa Curtea Europeana de Justiție de la...

- Un cioban care locuiește la Calene, localitate aparținatoare a orașului Cugir, a dat in judecata Parlamentul European și Consiliul European la Tribunalul de pe langa Curtea Europeana de Justiție de la Luxemburg, pe motiv ca aceste instituții nu depun suficiente eforturi pentru a stopa sau atenua fenomenul…

- Un cioban care locuiește la Calene, in Munții Șureanu, pe teritoriul orașului Cugir, a dat in judecata Parlamentul European și Consiliul European la Tribunalul de pe langa Curtea Europeana de Justiție de la Luxemburg, pe motiv ca aceste instituții nu depun suficiente eforturi pentru a stopa sau atenua…

- Un cioban din Munții Șureanu a dat in judecata UE la Tribunalul de pe langa Curtea Europeana de Justiție de la Luxemburg, din cauza schimbarilor climatice • Petru Vlad susține ca in fiecare an trebuie sa urce mai sus pe munte cu animalele pentru a gasi apa și pașune • Acesta are in gospodarie 19 vite…

- Un cioban din Alba, care locuieste in Muntii Sureanu, a dat in judecata Parlamentul European si Consiliul European la Tribunalul de pe langa Curtea Europeana de Justitie de la Luxemburg, institutii pe care le acuza ca nu depun suficiente eforturi pentru a stopa sau atenua fenomenul schimbarilor climatice…

- Un cioban din Alba, care locuieste in Muntii Sureanu, a dat in judecata Parlamentul European si Consiliul European la Tribunalul de pe langa Curtea Europeana de Justitie de la Luxemburg, institutii pe care le acuza ca nu depun suficiente eforturi pentru a stopa sau atenua fenomenul schimbarilor climatice.

- Un cioban din Alba, care locuieste in Muntii Sureanu, a dat in judecata Parlamentul European si Consiliul European la Tribunalul de pe langa Curtea Europeana de Justitie de la Luxemburg, institutii pe care le acuza ca nu depun suficiente eforturi pentru a stopa sau atenua fenomenul schimbarilor climatice.