VIDEO Un crater a înghițit zeci de case într-o zonă rezidențială din Norvegia: 10 persoane rănite și 21 date dispărute Zece persoane au fost ranite, dintre care una se afla în stare critica, și 21 de persoane sunt date disparute dupa ce o alunecare de teren din Norvegia a spulberat peste 10 cladiri la primele ore ale zilei de miercuri, a spus poliția , scrie Reuters.

Surparea a lovit o zona rezidențiala din Gjerdrum, la câțiva kilometri nord de capitala Oslo. Fotografiile de la fața locului arata un mare crater care a distrus cladirile. Alte cladiri rezista chiar pe marginea craterului, iar imaginile transmise la TV arata cum una dintre case cade.







Aproximativ 700 de persoane au… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

