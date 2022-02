Stiri pe aceeasi tema

- Rușii se comporta ca niște animale in Ucraina. Un convoi de tancuri a fost filmat intr-o provincie din Ucraina, iar in imagini apare un tanc care trece peste o mașina parcata pe marginea drumului.Cel care conducea tancul nu a incaput și s-a urcat cu șenilele pe mașina. Cei care au asistat la scena de…

- Recunoașterea de catre Rusia a celor doua republici separatiste și decizia Moscovei de „ajuta" aceste regiuni „prin misiuni militare de menținere a pacii" a afectat luni seara piețele financiare, dar temerile s-au temperat in cursul zilei de marți, care s-a reflectat și in nivelul aversiunii fața de…

- Ministerul roman de Externe a anunțat sambata ridicarea nivelului de alerta pentru Ucraina la 7 din 8 posibile. Totodata, recomanda apasat cetațenilor romani evitarea oricarei deplasari in Ucraina ori, dupa caz, reevaluarea necesitații de a ramane pe teritoriul acestui stat. La randul lor, și oficialii…

- O invazie a rușilor in Ucraina ar putea avea loc in acest weekend sau la inceputul saptamanii viitoare. Este mesajul transmis, vineri, de Statele Unite, chiar in timp ce presedintele Biden discuta cu liderii unor țari membre NATO, intre care si Romania. Joe Biden are programata sambata o discutie telefonica…

- Riscurile la adresa securitații Romaniei s-au amplificat și „trebuie sa fim foarte bine pregatiți pentru a contracara acțiunile agresive". Așa a declarat miercuri președintele Klaus Iohannis, dupa ce a vizitat Baza Aeriana de la Campia Turzii, in contextul tensiunilor de la granița cu Ucraina: Parcurgem…

- Ungaria nu va sprijini Ucraina in actualul conflict al acesteia cu Rusia atat timp cat Kievul continua sa priveze minoritatea maghiara de drepturile ei, a declarat miercuri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, care a insistat ca tara sa sustine o relatie de ”respect reciproc” cu Moscova, scrie…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, azi, la Valenii de Munte, ca varianta Delta a virusului SARS-CoV-2 este inca in circulatie, iar cazurile grave care sunt in acest moment la terapie intensiva sunt provocate in general de aceasta. Rafila mai spune ca si varianta Omicron poate produce…

- Ceremonia de celebrare a Zilei Naționale a Romaniei s-a desfașurat miercuri, 1 decembrie, mai frumos ca niciodata in orașul Ungheni. Momentul festiv a inceput prin intonarea Imnului Național de catre artistul local Ovidiu Furnea și a continuat cu alocuțiunea lui Victor Prodan, primarului orașului Ungheni.…