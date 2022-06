Stiri pe aceeasi tema

- La televiziunile din Rusia se insista ca alianța NATO trebuie demilitarizata, afirmandu-se ca a inceput deja un al treilea razboi mondial. Astfel de comentarii au fost facute de prezentatoarea TV Olga Skabaeva de la postul public Rossiya-1, aceasta afirmand ca „poate a venit momentul sa recunoaștem…

- Margarita Simonian, șefa televiziunii Russia Today, a declarat ca fie Rusia va caștiga impotriva Ucrainei, fie „lucrurile se vor termina rau pentru intreaga umanitate”. Simonyan, care a studiat in SUA, le-a mai spus rușilor ca ar trebui sa se bucure ca copiii lor nu vor studia niciodata in Occident.…

- Au aparut primele imagini filmate cu atacul dronelor „kamikaze” Switchblade asupra militarilor ruși din Ucraina. Dronele au fost livrate de armate americana soldaților ucraineni și filmarea a fost publicata pe contul de Facebook al Brigazii 53 mecanizate a forțelor armat ucrainene. Americanii au livrat…

- ​Lupta ucrainenilor cu blindatele rusești care au invadat țara s-a dus de cele mai multe ori cu mijloace mobile antitanc – sisteme portabile care lanseaza rachete ghidate, fie cele de origine vestica precum Javelin sau NLAW, fie cele autohtone precum Stugna-P sau Konkurs, potrivit Hotnews.ro . Noi imagini…

- Purtatorul de cuvant al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov a transmis, joi, ca exista „pierderi importante” in randul armatei ruse care a invadat Ucraina, potrivit BBC. Acesta nu a oferit insa nicio cifra concreta. Peskov a fost intrebat la Sky News daca razboiul a fost o „umilința”, avand…

- Selectionerul Olandei, Louis van Gaal, a anuntat, duminica seara, ca sufera de cancer de prostata, informeaza L’Equipe, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Anonymous a piratat mai multe posturi tv din Rusia pentru a transmite imagini din Ucraina invadata. Hackerii bruiaza, totodata, radioul armatei ruse. The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One,…

- Inalți comandanți ruși sunt uciși in Ucraina in timp ce aceștia inainteaza pentru a „iși impune personalitatea” in fața avansului rusesc blocat, a declarat vineri un oficial occidental anonim, potrivit The Telegraph. Cel puțin trei comandanți au fost uciși in prima linie, in timp ce rușii iși continua…