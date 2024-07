Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul francez Julien Bernard a fost amendat cu 200 de franci elvețieni (205 euro) de catre Uniunea Ciclista Internaționala (UCI) dupa ce s-a oprit sa-și sarute soția in timpul etapei a șaptea contra-cronometru din Turul Franței, potrivit mediafax.

- Julien Bernard, componentul echipei Lidl-Trek, a primit o amenda de 200 de franci elvețieni (aproximativ 205 de euro) pentru ca a oprit pe marginea șoselei pentru a-și strange in brațe familia. S-a intamplat vineri, in timpul celei de-a șaptea etape a Turului Franței. Rutierul francez a fost astfel…

- Abia acum s-a aflat: cine e individul impușcat in stil mafiot in Kiev? E opozantul unui lider durAydos Sadykoy, un critic popular al președintelui din Kazahstan, Kassym-Jomart Tokayev, se afla in prezent la spital in stare grava, dupa ce a fost impușcat in Kiev. Soția sa, Natalia, il acuza pe președintele…

- Andreea și Cabral Ibacka sunt casatoriți de 13 ani și formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbizz-ul romanesc. Recent, actrița a relatat un moment amuzant cu privire la reacția prezentatorului atunci cand a fost prins „cu mața-n sac”.

- Ciclistul roman Vlad Dascalu (Trek Factory Racing XC / CS Dinamo Bucuresti), care a inceput sezonul cu cateva succese in cursele europene de mountain bike, va lua startul in acest weekend la prima etapa a Cupei Mondiale de MTB XCO / XCC, de la Mairipora (Brazilia).