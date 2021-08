Stiri pe aceeasi tema

- Sute de capibara - o specie de rozator amfibiu de mari dimensiuni - au invadat o suburbie instarita din Buenos Aires, devastand gradini si provocand accidente rutiere, potrivit relatarilor din presa argentiniana, scrie DPA.

- Un locatar mai putin obisnuit se pregateste sa ajunga pe Statia Spatiala Internationala (ISS): ”blob-ul”, un organism inclasabil, care fascineaza biologii, va fi trimis marti pe orbita pentru a face obiectul unei experiente educative, orchestrata de astronautul francez Thomas Pesquet. Potrivit AFP,…

- Fosilele sunt artefacte antice importante care ne ajuta sa aflam mai multe despre trecutul omenirii și al vieții de pe Terra. Un schelet fosilizat vechi de 150 de milioane de ani, descoperit in munții din sudul Chile, este considerat a fi stramoșul reptilelor acvatice din prezent, crocodilii, potrivit…

- In ultimele zile specialiștii care lucreaza in Delta Dunarii au prins zece exemplare de somn african, un rapitor feroce, care, acolo unde a ajuns, a distrus in mode iremediabil fauna piscicola. Catalin Țibuleasc este președintele Asociatiei de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD),…

- Excentricul miliardar britanic Richard Branson a aterizat in siguranta duminica in New Mexico, dupa ce a petrecut cateva minute la o altitudine recunoscuta de SUA ca granita a spatiului, la bordul navei construite de compania sa Virgin Galactic, o calatorie la care visase dintotdeauna si care marcheaza…

- Viața pe Terra se va schimba radical in urmatorii 30 de ani, dupa cum arata cele mai recente predicții ale experților ONU. Specialiștii de la Grupul interguvernamental de experți in evolția climei (GIEC), organism al ONU, cred ca impactul incalzirii globale asupra mediului inconjurator și al oamenilor…

- O noua specie de rinocer gigantic preistoric - printre cele mai mari mamifere care au populat vreodata uscatul - a fost descoperita in nord-vestul Chinei, sustin cercetatori din aceasta tara, potrivit bbc.com. Paraceratherium linxiaense, care a trait in urma cu aproximativ 26,5 milioane de ani, cantarea…

- ADVERTORIAL. Un eveniment „astronomic” de proporții va avea loc in perioada 11 - 20 iunie 2021, in Iulius Gardens. Planeta Pamant va putea fi vazuta apropiindu-se de Timișoara și va fi intruchipata in Gaia, instalația spectaculoasa de lumina a artistului britanic Luke Jerram. Lucrarea este o reproducere…