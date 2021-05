VIDEO Un bucureștean de 18 ani rătăcit pe munte și-a făcut vizuină ca să trăiască Un bucureștean care s-a ratacit pe munte, in zona Poiana Coștilei, din Munții Bucegi, și-a facut o vizuina in zapada pentru a reuși sa treaca noaptea cu bine. Bucureșteanul in varsta de 18 ani s-a ratacit, sambata, pe munte, in Bucegi, in timp ce cobora cu schiurile, dar a reușit sa iasa din zona periculoasa singur. Tanarul era echipat pentru expediție, dar și-a dat seama ca fiind intuneric nu va reuși sa coboare singur, iar șansele sa poata fi gasit noaptea erau mici. Astfel, pentru a trece cu bine peste noapte, bucureșteanul și-a sapat o vizuina. El a reușit sa coboare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

