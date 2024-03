Stiri pe aceeasi tema

- Romania arata inca o data ca este tara tuturor posibilitatilor. Un brasovean a reusit performanta de a-si construi o casa pe un bloc. Si pentru ca tabloul sa fie complet, proprietarul are toate actele in regula. Brașoveanul a construit o vila pe un bloc din cartierul Racadau, aflat in sudul orașului…

- Primul pod hobanat din județul Galați se apropie de finalizare. Constructorii vor incepe zilele acestea asfaltarea lui, au anunțat autoritațile județene. Podul face parte din Drumul de Centura, cel mai mare proiect de infrastructura din ultimii 30 de ani din Galați. Podul Hobanat este cea mai complexa…

- Cu 8 ani in urma, Dorian Popa și-a construit casa visurilor sale in Domnești, langa București. Cu puțin timp in urma, influencerul a publicat un videoclip pe YouTube in care vorbeste despre dificultațile pe care le-a intampinat pana sa construiasca și sa se mute in vila de lux in care locuiește in prezent.

- Prin AC 137 din data de 15 februarie 2024, firma doreste construirea a doua imobile cu subsol comun C1 S P 9 10 si C2 S P 6 7E Primaria Constanta a eliberat o autorizatie de construire pentru Nova Property Development SRL, care doreste sa ridice blocuri de 10 si 7 etaje, in municipiu. Prin AC 137 din…

- Consiliul Local Constanta a respins in ultima sedinta din acest an un proiect care viza vanzarea unui teren din Parcul Tabacarie zona Satul de Vacanta la solicitarea unui investitor care intentiona sa construiasca un P 3 Este vorba despre proiectul de hotarare nr. 613 2023 privind aprobarea raportului…