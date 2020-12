Piata San Marco si Podul Rialto de pe Canal Grande vor fi iluminate de Craciun, au decis autoritatile din Veneția, in ciuda pandemiei de COVID-19 si a lipsei turistilor, scrie AFP, citata de news.ro.In Piata San Marco, unde se afla faimoasa bazilica cu acelasi nume, artistul italian Fabrizio Plessi a instalat un singur brad de Caricun intre doua coloane inalte, in locul unde aveau loc executiile pe cand Serenissima era inca o republica independenta.Ecrane enorme dreptunghiulare sunt asezate in forma unui traditional brad de Craciun si vor proiecta imagini aurii. Noaptea, aceste ecrane vor lumina…