VIDEO: Un BMW, aflat în trafic, deţinut de fiul unui primar s-a făcut scrum Un autoturism BMW aflat in trafic la intrarea in municipiul Suceava dinspre Falticeni, in zona intersectiei cu soseaua de centura, a luat foc vineri, in jurul orei 16.00. La locul incendiului au intervenit pompierii militari de la Suceava, cu o autospeciala cu apa si spuma. Pompierii au gasit un foc ce se manifesta generalizat la intreg autoturismul BMW, astfel ca nu a mai fost mare lucru de facut. Autoturismul ii apartine lui Alin Andriciuc, fiul primarului din Scheia. Cauza probabila de izbucnire a flacarilor a fost un scurtcircuit, transmit pompierii militari suceveni. Autoturismul BMW era… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

