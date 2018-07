Stiri pe aceeasi tema

- Responsabili ai orasului si fortele de ordine abia au avut timp sa evacueze locuitorii din cladire, situata in Sutluce, districtul Beyoglu, pe malul european al Istanbulului, inainte ca aceasta sa se prabuseasca. In timp ce posturile de televiziune transmiteau live de la fata locului,…

- O cladire rezidentiala de patru etaje s-a prabusit marti in centrul orasului turc Istanbul dupa ce a ramas mai multe ore in echilibru pe marginea unei gropi in urma unei alunecari de teren survenita dupa o furtuna violenta insotita de ploi torentiale care au afectat orasul in timpul noptii, potrivit…

- Un imobil cu sase etaje s-a prabusit peste o cladire cu patru etaje din apropiere in orasul Noida, de la periferia New Delhi, provocand moartea a cel putin doua persoane, a informat miercuri politia, precizand ca salvatorii cauta inca persoane care ar putea fi prinse sub

- Un numar de 35 de gospodarii din Iaraș, județul Covasna, au fost inundate, dupa ce, in timpul nopții de sambata spre duminica, paraul care traverseaza satul a crescut mult și a ieșit din matca. Viitura a afectat și un pod, trei stalpi și trei fantani, potrivit Mediafax. Inspectoratul pentru…

- Ritmul intens impus de constructor pe lotul 4 din autostrada Lugoj – Deva a scazut in ultima perioada din cauza ploilor cazute in ultimele zile, au anuntat cei de la Directia de Drumuri si Poduri Timisoara. Lucrarile nu au fost oprite, dar au scazut in intensitate in unele zone sensibile.…

- In judetul Vrancea, Drumul Judetean 205 M, care face legatura intre mai multe sate ale comunei Nistoresti, a fost distrus dupa ce un rau a depasit nivelul critic. Accesul in sate se mai poate face acum doar pietonal – anunta reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vrancea. Tot aseara,…

- Cartierul va avea cinci blocuri cu 10 etaje si o gama larga de facilitati: scoli, gradinite, spatii comerciale, puncte de recreere, terenuri de sport etc. Zona rezidentiala beneficiaza, de asemenea, de o infrastructura dezvoltata de utilitati (magazine, benzinarii etc.) si este imprejmuita de un cordon…

- Un zgarie nori s-a prabusit in centrul orasului Sao Paulo dupa ce a fost devastat de un incendiu puternic. Imaginile filmate de martori arata cum flacarile au cuprins doua imobile. La fata locului au fost trimise 57 de echipaje de pompieri, care au privit neputinciosi cum una dintre cladiri s-a prabusit.…