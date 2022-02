VIDEO/ Un bloc cu 15 etaje din Kiev, lovit de o rachetă rusească. Victime scoase din clădire de salvatori Presa ucraineana a publicat, sambata dimineața, imaginile surprinse de camerele de luat vederi cu momentul in care o racheta lovește in plin cu bloc de 15 etaje dintr-o zona rezidențiala a Kievului. Nu este cunoscut numarul de victime. Serviciul de urgența al Ucrainei spune ca un obuz rusesc a lovit o cladire rezidențiala din centrul […] The post VIDEO/ Un bloc cu 15 etaje din Kiev, lovit de o racheta ruseasca. Victime scoase din cladire de salvatori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

