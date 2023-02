Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a ajuns la Urgenta de 64 de ori in doua luni. Consumator de droguri, a cerut medicilor de fiecare data sa vada daca a facut infarct si analize despre care a citit pe Google. Dr. Hadrian Borcea, seful UPU-SMURD Bihor, a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca, in afara de urgentele care…

- Subvarianta XBB.1.5 de coronavirus, numita si Kraken, se raspandeste mai rapid fata de tulpinile Omicron dominante in prezent, potrivit Agentiei UE de control al bolilor, relateaza Politico. „Exista posibilitatea ca aceasta varianta sa aiba un efect din ce in ce mai mare asupra numarului de cazuri de…

- Autoritatile neozeelandeze au cerut, marti, justitiei sa le incredinteze custodia unui bebelus ai carui parinti se opun unei operatii chirurgicale menite sa-i salveze viata, de teama ca nu cumva el sa primeasca sange provenind de la donatori vaccinati impotriva COVID-19, informeaza AFP. Autoritatile…

- Populatia Italiei a scazut sub 59 de milioane de locuitori, iar tara imbatraneste intr-un ritm mult mai rapid decat restul Uniunii Europene, a transmis luni agentia nationala de statistica Istat, conform Reuters și Agerpres. O populatie in scadere si care imbatraneste este o ingrijorare majora pentru…

- Politia Rutiera anunta ca organizeaza, duminica, ample actiuni la nivel national, avand in vedere ca se asteapta valori de trafic crescute, pe unele tronsoane de drum, in conditiile in care minivacanta de 1 Decembrie se incheie. Politia anunta ca peste 300 de radare au fost amplasate pe sosele, duminica…

- Urmarire ca in filme, incheiata cu accident, joi seara, pe strazile din Baia Mare. Un tanar de 24 de ani, baut și fara permis, n-a vrut sa opreasca la un control de rutina al politistilor si a gonit cu masina cațiva kilometri, cu agentii dupa el. Evenimentul a avut loc joi seara, in jurul orei […] The…

- Persoane neidentificate au jefuit, in noaptea de vineri spre sambata, un cazino din municipiul Baia Mare. Incidentul a avut loc in jurul orei 5:40, cand atacatorii, care purtau cagule, au intrat in sala de jocuri de noroc si, amenintand-o pe angajata, au sustras o suma mica de bani, dupa care au fugit.…