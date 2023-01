VIDEO Un bărbat furios că polițiștii i-au luat permisul, s-a dus peste ei în mașina de poliție Un șofer suparat ca i-a fost reținut permisul de conducere a navalit peste polițiști in autospeciala lor, pentru a-și recupera documentul. Barbatul agresiv a fost amendat cu 2.160 de lei și nu va mai vonduce timp de 60 de zile. Incidentul s-a petrecut pe autostrada 10. Conform aktual24, șoferul a fost reclamat de ceilalți participanți […] The post VIDEO Un barbat furios ca polițiștii i-au luat permisul, s-a dus peste ei in mașina de poliție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

