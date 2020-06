Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de protestatari purtand pancarte au ingenuncheat in tacere luni, in fata ambasadei americane la Paris, in semn de solidaritate cu soarta afro-americanului George Floyd. Daca protestul a fost unul pașnic, pe seara el s-a radicalizat avand loc mai multe ciocniri intre protestari și forțele…

- Aproximativ 15.000 de protestatari parizieni cer dreptate pentru Adama Traore, un tanar de culoare care a murit in sediul Poliției in urma cu patru ani. Decesul tanarului, care avea doar 24 de ani, a declanșat un val de proteste generate de brutalitatea poliției. Traore și-a pierdut cunoștința…

- Protestatarii s-au confruntat cu poliția in mai multe orașe din SUA, dupa moartea lui George Floyd, un barbat afro-american neinarmat, in urma unei acțiuni a ofițerilor din Minneapolis, informeaza BBC, citata de Mediafax.

- Un scandal a izbucnit, marti seara, in parcarea si in incinta unui supermarket din Baia Mare, intre membrii a doua clanuri din oras. Fortele de ordine au intervenit pentru a aplana conflictul, cel putin 10 persoane fiind duse la Politie pentru cercetari.

- Ziarul Unirea Scandal IMENS pe strada Barbu Lautaru din Blaj. 30 de forțe de ordine nevoite sa intervina. 9 persoane duse la sediul poliției, pentru audieri Reprezentanții IPJ Alba au informat ca, in dupa-amiaza zilei de astazi, viner 1 Mai, un puternic scandal a avut loc in municipiul Blaj, pe strada…

- Incident violent in cartierul Griesheim, din Frankfurt, Germania. Conform ”Bild”, vineri seara, 20 de barbați au atacat cu bolovani, bucați de acoperiș și bare de fier trei echipaje ale Poliției. Forțele de ordine verificau respectarea masurilor impuse de autoritați in ceea ce privește coronavirusul.Poliția…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, miercuri, ca le-a solicitat politiei, politiei locale, jandarmeriei si armatei care asigura aplicarea restrictiilor instituite prin ordonanta militara sa aiba "un comportament cat se poate de civilizat" si sa faca diferenta intre oamenii care in mod vadit nu respecta…

- Imnul National al Romaniei a rasunat, sambata seara, pe strazile din Targu Mures, in cadrul unei actiuni nationale prin care se doreste asigurarea populatiei ca fortele de ordine scoase in strada, Politie, Jandarmerie, Politie Locala si Armata, sunt alaturi de cetateni in perioada de restrictii pentru…