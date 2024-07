Stiri pe aceeasi tema

- Au fost prinsi si retinuti cei care au incendiat un bancomat, in urma cu o saptamana, in centrul localitatii Siria din judetul Arad. Acestia sunt doi cetateni romani cu domiciliul in judetul Arad si un cetatean albanez cu domiciliul in judetul Maramures. Politistii i-au prins pe cei care au incendiat…

- O explozie urmata de un incendiu a avut loc, miercuri, intr-un apartament din orașul Baleni, județul Harghita. Incidentul a fost provocat de un acumulator de la o trotineta electrica. Potrivit pompierilor, explozia a avut loc intr-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc de locuinte din…

- Politistii au intocmit, luni, un dosar penal pentru infractiunea de divulgare a informatiilor secrete de serviciu sau nepublice, dupa ce in mediul online au aparut subiectele de la prima proba scrisa a Bacalaureatului. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Gorj a anunțat ca politistii s-au sesizat…

- Este ancheta la IPJ Braila dupa intervenția polițiștilor in cazul crimei care seamana izbitor cu cazul Caracal. Acuzațiile sunt extrem de grave dupa ce o femeie, in varsta de 44 de ani, a fost gasita moarta, la aproape 24 de ore dupa ce a sunat la 112 cu speranța ca cineva va ajunge la timp […] The…

- O urna de vot a cazut dintr-o autoutilitara, in timpul transportului, pe DN59A, in județul Timiș, și a provocat un accident. Potrivit IPJ Timiș, accidentul a fost sesizat luni la 112 și a avut loc pe DN59A, pe raza comunei Sacalaz. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit ca un barbat in varsta…

- Un șarpe și-a facut apariția pe coridoarele Spitalului San Timoteo din Termoli, provincia Campobasso, iar scenele de panica au fost surprinse intr-un videoclip de catre un pacient. Inregistrarea a devenit virala pe rețelele de socializare in cateva ore. Incidentul a avut loc zilele astea cand șarpele…

- Un barbat din București a fost rapit, in plina zi, din parcarea subterana a complexului rezidențial in care locuiește, in Sectorul 1. Incidentul a fost anunțat la 112 de paznicul complexului. Polițiștii l-au gasit pe barbat in scurt timp, lovit și abandonat pe o strada aflata la cațiva kilometri distanța.…

- La Summitul European pentru Aparare și Securitate, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a confruntat cu un moment de intrerupere in timpul discursului sau. Intreruperea, alimentata de acuzații de infracționalitate, a blocat pentru scurt timp lucrarile, deoarece un barbat s-a ridicat…